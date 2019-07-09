Главы МИД Армении и Швеции высоко оценили сотрудничество в рамках международных структур

В Словакии в рамках министерской встречи ОБСЕ 9 июля состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Швеции Зограба Мнацаканяна и Маргот Вальстрём.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-шведской повестки и подтвердили двустороннее обязательство предпринять практические шаги по его расширению и обогащению.

Министр Мнацаканян проинформировал своего шведского коллегу о политике Армении, направленной на поощрение прав человека, укрепление демократических институтов и судебно-правовых реформ.

Министры иностранных дел Армении и Швеции высоко оценили успешное сотрудничество между Арменией и Швецией в рамках организаций и инициатив в области прав человека, включая Совет Европы, ОБСЕ, Восточное партнерство ЕС.

По просьбе своего шведского коллеги министр Мнацаканян представил ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, принципиальную позицию и подходы Армении.