Глава МИД Грузии приветствовал заявление Путина об отказе вводить санкции

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что считает верным решение российского президента Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на РИА-Новости.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Естественно, мы следили за всеми событиями и надо сказать, что те провокационные заявления, которые затем вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были категорически неприемлемыми... То, что я услышал от вас - решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение, которое остается лишь приветствовать",- заявил Залкалиани в интервью телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что ни в коем случае нельзя поддаваться провокациям деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.