КГД с июня начал применять жесткие методы в отношении представителей шоу-бизнеса

Комитет государственных доходов с июня этого года начал применять жесткие методы в отношении тех представителей шоу-бизнеса, которые скрывают доходы и не декларируют их. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

“Для того, чтобы эти жесткие действия были адресными, мы оцениваем поведение каждого певца и приглашаем и каждого певца личным письмом приглашаем на обсуждения в КГД. В личном письме указываются конкретные факты об их участии в мероприятиях, от которых ожидаемые нами доходы не были задекларированы”, - сказал Ананян.

На вопрос, что предполагают эти жесткие методы, председатель КГД ответил: “Думаю, что певцу, имеющему звание заслуженного артиста, при получении личного письма, по сути, предъявляется явное обвинение в том, что, к примеру, в результате осуществления такого-то прошлогоднего мероприятия или чего-то другого, он не задекларировали свои доходы в качестве налогоплательщика, жестче этого я не представляю. Для обладателя звания заслуженного артиста это письмо - самый жесткий карательный документ”.

Ананян подчеркнул, что среди представителей сегодняшнего шоу-бизнеса есть много законопослушных певцов и певиц, просто есть проблема формирования культуры.