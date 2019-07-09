“Айастани Анрапетутюн”: невозможно одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на брифинге в Арцахе затронул вопрос полноценного участия Арцаха в переговорах по мирному урегулированию. “Это принципиальный, прагматичный вопрос для нас. Результативный прогресс в процессе мирного урегулирования проблемы осложняется, когда Арцах не участвует полноценно как сторона конфликта. Для нас, безусловно, важна среда проведения переговоров. Не думаю, что может быть ситуация, когда можно так сказать одной рукой стрелять, а другой - вести переговоры. Мы никогда не согласимся с этим. Язык угроз неприемлем. Еще раз хочу подчеркнуть: с ненавистью и армeнофобией невозможно двигаться вперед, достичь взаимопонимания и установления мира и стабильности в регионе”.

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