Georgian Airways в два раза увеличила количество рейсов в Ереван после запрета России

Авиакомпания Georgian Airways с понедельника увеличила частоту рейсов Тбилиси - Ереван с семи до 14 после ввода временного заперта на полеты из России. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Агентства гражданской авиации Грузии.

"С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полетов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 10 июля авиакомпания начинает выполнять прямые рейсы из курортного города Батуми (Аджарская АР) в Ереван. Самолет из Батуми в армянскую столицу будет летать ежедневно до окончания летнего навигационного сезона. Рейсы в Ереван из Батуми и Тбилиси будут осуществлять самолеты типа Boeing 737, Embraer ERJ190 и CRJ200.