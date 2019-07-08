Иран приступил к обогащению урана выше уровня 3,67%

Иран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает в понедельник агентство IRNA.

"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", - сказал Камальванди. По словам представителя ОАЭИ, "в ближайшее время соответствующий отчет будет отправлен в МАГАТЭ". Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран имеет право обогащать уран до уровня не более 3,67%. Таким образом исключается возможность применения обогащенного урана в военных целях.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истек 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

7 июля заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран стремится сохранить ядерную сделку, и его последние шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств. По его словам, в ближайшие 60 дней Ирану удастся достичь договоренностей с европейцами по сохранению СВПД. В противном случае последует новое сокращение обязательств по этому соглашению.