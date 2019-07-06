Усилиями Армении из резолюции ПА ОБСЕ изъяты антиармянские формулировки

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял положение, предложенное французским делегатом, в котором говорится, что вопрос об Арцахе должен решаться исключительно в формате сопредседателей Минской группы на основе трех равных принципов: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и самоопределение наций. Армянская делегация смогла предотвратить включение антиармянских формулировок в одну из резолюций.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире в Facebook сообщил глава армянской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ АйкКонджарян, член фракции НС РА «Мой шаг».

«Самым фундаментальным вопросом для нас было то, что вчера и сегодня Политический комитет ПА ОБСЕ обсуждал резолюцию, предложенную ирландским депутатом, в которой по разным причинам нашли местонекоторые антиармянские положения. И ее надо было обсудить в комиссии и проголосовать. Естественно, мы понимаем, что все это не могло произойти без активного вмешательства азербайджанцев. С того момента, как мы узнали, что такое имеет место быть, мы начали работать со всеми каналам парламентской дипломатии, чтобы исключить все антиармянские формулировки. В частности, в резолюции содержались так называемые «7 регионов Азербайджана». А наша делегация своими активными усилиями сделала так, чтобы эта абсурдная формулировка о пресловутых 7 районахбыла изъята и ее не было в резолюции ПА ОБСЕ », - сказал Айк Конджорян.

Конджорян также отметил принятие двух важных изменений, одно из которых было представлено французским делегатом, а другое - главой делегации.

«В этих двух положениях указывалось, что в переговорах достигнут огромный прогресс и что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно в формате сопредседателей Минской группы и на основе трех равных принципов: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и самоопределение», - сказал Конджорян, подчеркнув, что это было зафиксировано в комиссии ПА ОБСЕ.

Он отметил, что Азербайджан постоянно пытается вывести переговорный процесс из формата Минской группы ОБСЕ и старается использовать все платформы, которые делают свой позорный однобокий лексикон предметом обсуждения в международном сообществе. В этой связи Конджорянпосчитал весьма важным, что они смогли подтвердить на уровне ПА ОБСЕ, что единственной легитимной структурой, занимающейся карабахским вопросом, является сопредседательство Минской группы ОБСЕ, и что проблема должна решаться на равноправии принципов Хельсинкского заключительного акта.