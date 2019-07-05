Состоялся телефонный разговор между НиколомПашиняном и Владимиром Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом премьер-министр написал в социальной сети Facebook.

«В последние дни у меня был телефонный разговор с президентами всех стран ЕАЭС. Чуть раньше я разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Все телефонные разговоры касались текущей и долгосрочной повесткиЕАЭС. Мы также обсудили вопросы, связанные с заседанием Высшего экономического совета ЕАЭС, которое состоится 1 октябряв Ереване. Конечно, во всех беседах также обсуждались повестки двусторонних отношений», - как сообщает Арменпресс, отметил премьер-министр РА, .

Никол Пашинян находится с официальным визитом во Вьетнаме.