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Состоялся телефонный разговор между НиколомПашиняном и Владимиром Путиным


Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Об этом премьер-министр написал в социальной сети Facebook.

«В последние дни у меня был телефонный разговор с президентами всех  стран ЕАЭС. Чуть раньше  я разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Все телефонные разговоры касались текущей  и долгосрочной повесткиЕАЭС. Мы также обсудили вопросы, связанные с заседанием Высшего экономического совета ЕАЭС, которое  состоится 1 октябряв Ереване. Конечно, во всех беседах также обсуждались повестки  двусторонних отношений», - как сообщает Арменпресс,  отметил премьер-министр РА, .

 Никол Пашинян находится с официальным визитом во Вьетнаме.

 




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