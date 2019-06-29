В Ереване в результате драки 8 человек доставлены в больницу с телесными повреждениями

На одной из улиц в административном округе Давидашен ночью 28 июня произошла драка, в результате чего 8 человек доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, возбуждено уголовное дело.

«В результате драки 8 человек обратились в разные больницы с телесными повреждениями. Жертв нет», говорится в сообщении.

Полиция предоставит дополнительную информацию.