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В Ереване в результате драки 8 человек доставлены в больницу с телесными повреждениями


На  одной  из улиц  в административном округе  Давидашен ночью 28 июня  произошла  драка, в результате  чего 8 человек доставлены  в  больницу  с  телесными повреждениями.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,  возбуждено уголовное  дело.

«В результате  драки  8 человек обратились в разные   больницы  с  телесными повреждениями. Жертв  нет», говорится в  сообщении.

Полиция  предоставит дополнительную информацию.

 




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