Вице-премьер Грузии призывает армянских и грузинских бизнесменов осуществлять совместный бизнес

Правительство Грузии заинтересовано как в росте прямых иностранных инвестиций, так и в создании совместных предприятий, в возможности совместного бизнеса между бизнесменами Грузии и Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сказала вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на проходящем в Дилижане Армяно-грузинском бизнес-форуме.

“Мы заинтересованы как в росте прямых иностранных инвестиций в нашу страну, так и в создании совместных предприятий, в возможности совместного бизнеса между бизнесменами Грузии и Армении. В этом плане форумы подобного формата, конечно, незаменимы”, - сказала вице-премьер Грузии.

По ее мнению, представленность грузинских бизнесменов на форуме свидетельствует о том, что они видят в Армении возможности, а представленность армянских предпринимателей свидетельствует об их возможностях в Грузии.

Вице-премьер отметила, что предприниматели проводят также и личные встречи вне форума, которые позволят вывести экономические отношения на новый уровень.

“На заседании межправительственной комиссии мы с моим армянским коллегой согласились, что наш диалог не будет иметь смысла и не даст желаемого результата, если не укрепятся связи между предпринимателями наших стран, и если не будет применен весь тот потенциал, который существует. Мы убеждены, что в Грузии есть много чего что можно предложить предпринимателям Армении, у Армении также есть такая возможность. Мы можем предложить предпринимателям Армении нашу особую дружественную среду, простоту ведения бизнеса”, - сказала вице-премьер.

Она представила ту благоприятную экономическую, бизнес-среду, которая существует в Грузии. По мнению вице-премьера, бизнес в Грузии армянским и грузинским бизнесменам даст возможность выйти на более крупные рынки.