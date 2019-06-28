Премьер-министр Армении назначил Карена Мирзояна послом по особым поручениям

Карен Мирзоян назначен послом по особым поручениям.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт электронного управления e-gov.am, премьер-министр Армении подписал решение 28 июня.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона РА “О дипломатической службе”, назначить Карена Мирзояна послом по особым поручения” ", - говорится в решении.

Карен Мирзоян занимал пост министра иностранных дел Арцаха с 22 сентября 2012 года по 25 сентября 2017 года.