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Премьер-министр Армении назначил Карена Мирзояна послом по особым поручениям


Карен Мирзоян назначен послом по особым поручениям.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт электронного управления e-gov.am, премьер-министр Армении подписал решение 28 июня.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона РА “О дипломатической службе”, назначить Карена Мирзояна послом по особым поручения” ", - говорится в решении.

Карен Мирзоян занимал пост министра иностранных дел Арцаха с 22 сентября 2012 года по 25 сентября 2017 года.




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