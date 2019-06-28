Град нанес ущерб хозяйствам ряда общин на территории Мартуни

Хозяйства ряда общин Мартунинского района Гегаркуникской области понесли убытки из-за града, выпавшего 27 июня. Как сообщил «Арменпресс» начальник управления сельского хозяйства и охраны природы администрации Гегаркуникской области Амбарцум Амбарцумян, об ущербе, нанесенном градом, сообщили из советов общин Мартуни, Верин Геташена, Неркин Геташена, Вагашена, Цовасара, Дзорагюха. По полученным данным град повредил плодовые и декоративные деревья, посевы картофеля и других овощно-бахчевых культур. Сильный ветер в городе Мартуни вырвал дерево на обочине дороги Мартуни - Варденис, и бросил его на припаркованный рядом автомобиль, нанеся гражданину материальный ущерб. Для извлечения машины понадобилась помощь спасателей Гегаркуникского областного спасательного управления спасательной службы МЧС РА. “На данный момент мы пока не получили соответствующих актов, поэтому не можем оценить возможные размеры ущерба. Пока на местах работают созданные комиссии. Мы представим приблизительные размеры убытков в ближайшие дни”, - сказал Амбарцумян.

Хосров Хлхатян