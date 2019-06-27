Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь

По делу о перевозке запрещенного груза на грузинском участке КПП “Верхний Ларс” одному из пассажиров автобуса предъявлено обвинение


Задержанный 24 июня на грузинском участке КПП “Верхний Ларс” по подозрению в перевозке запрещенного груза водитель автобуса уже освобожден. Как сообщает «Арменпресс», пресс-служба посольства Армении в Грузии сообщает, что по данному делу задержан один из пассажиров автобуса, которому уже предъявлено обвинение.

Задержанный пассажир - армянин по национальности и гражданин РА.

“Посольство Армении в Грузии поддерживает постоянную связь с компетентными органами Грузии и по данному делу выступит с дополнительными заявлениями”, - говорится в сообщении.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации