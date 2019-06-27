По делу о перевозке запрещенного груза на грузинском участке КПП “Верхний Ларс” одному из пассажиров автобуса предъявлено обвинение

Задержанный 24 июня на грузинском участке КПП “Верхний Ларс” по подозрению в перевозке запрещенного груза водитель автобуса уже освобожден. Как сообщает «Арменпресс», пресс-служба посольства Армении в Грузии сообщает, что по данному делу задержан один из пассажиров автобуса, которому уже предъявлено обвинение.

Задержанный пассажир - армянин по национальности и гражданин РА.

“Посольство Армении в Грузии поддерживает постоянную связь с компетентными органами Грузии и по данному делу выступит с дополнительными заявлениями”, - говорится в сообщении.