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Отправляюсь на свою историческую родину: Михаил Галустян приезжает в Армению


Известный российский актер Михаил Галустян приезжает в Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом Михаил Галустян сообщил на своей странице в Инстаграм

. Галустян опубликовал видеоматериал об Армении, к которому сделал следующую запись:

“На неделю отправляюсь в Ереван, на свою историческую родину”.




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