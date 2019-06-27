Отправляюсь на свою историческую родину: Михаил Галустян приезжает в Армению

Известный российский актер Михаил Галустян приезжает в Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом Михаил Галустян сообщил на своей странице в Инстаграм

. Галустян опубликовал видеоматериал об Армении, к которому сделал следующую запись:

“На неделю отправляюсь в Ереван, на свою историческую родину”.