В правительстве приняли учеников “Армянской школы Месропян”

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 26 июня принял учеников “Армянской школы Месропян”, находящихся в Армении с ознакомительным визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.

Вице-премьер представил реформы, осуществляемые после Бархатной революции в политической, экономической, правовой, культурной и других сферах Армении.

Говорили и об отношениях Армения – Диаспора.

Армянские школьники из американского штата Калифорния поделились с вице-премьером своими впечатлениями о визите в Армению.