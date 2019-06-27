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В правительстве приняли учеников “Армянской школы Месропян”


Вице-премьер Армении Тигран Авинян 26 июня принял учеников “Армянской школы Месропян”, находящихся в Армении с ознакомительным визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.

Вице-премьер представил реформы, осуществляемые после Бархатной революции в политической, экономической, правовой, культурной и других сферах Армении.

Говорили и об  отношениях Армения – Диаспора.

Армянские школьники из американского штата Калифорния поделились с вице-премьером своими впечатлениями о визите в Армению.




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