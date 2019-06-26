Украинская делегация покинула ПАСЕ
Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сразу после принятия резолюции, которая вернула РФ полномочия, делегация Украины вышла в центр зала, было зачитано небольшое заявление без микрофона.
Украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: "Мы уходим".
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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