Премьер-министр принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важность продолжительного углубления и сближения отношений Армения-ЕС и в этом контексте коснулся Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении последовательно в реализации продолжительных шагов и программ по развитию демократии, проведению радикальных реформ в судебно-правовой системе, защите прав человека, и соглашение ЕС-Армения будет способствовать эффективному осуществлению имеющих ключевое значение для Армении реформ.

Тойво Клаар отметил, что Европейский Союз придает большое значение динамичному развитию сотрудничества с Арменией и готов и впредь помогать нашей стране в достижении прогресса в различных сферах.

В ходе встречи собеседники коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения видит урегулирование конфликта исключительно мирным путем и привержена переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Республики Армения и специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии также обменялись мнениями по региональным вопросам и развитиям.