"Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.

Топ-менеджер крупной продуктовой компании рассказал изданию, что эти данные собирает Минсельхоз. Собеседник "Коммерсанта" на рынке розничной торговли данную информацию подтвердил,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На фоне обострения в отношениях между Москвой и Тбилиси Роспотребнадзор 24 июня сообщил об усилении контроля за качеством вин и других алкогольных напитков из Грузии, импортируемых в РФ. По утверждению ведомства, это связано с ухудшением качества грузинского алкоголя в динамике.