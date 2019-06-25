Имя нового лидера британских консерваторов объявят 23 июля

Британская Консервативная партия 23 июля объявит, кто победил в борьбе за пост лидера партии, сообщают во вторник британские СМИ.

За пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны в настоящее время борются глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон, обошедшие восемь других претендентов. Джонсон с большим отрывом выиграл все раунды голосования в парламенте в рамках борьбы за эту должность,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.