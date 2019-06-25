Президент Армении Армен Саркисян предложил 6-й Международный фестиваль науки и искусства “STARMUS” провести в Армении

Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, 24 июня в Цюрихе принял участие в торжественной церемонии открытия Международного фестиваля науки и искусства “STARMUS”.

Фестиваль, объединяющий всемирно известных ученых, космонавтов, музыкантов, лауреатов Нобелевской премии, призван вдохновить и обучить новое поколение исследователей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в 5-ом фестивале “STARMUS” в этом году принимают участие 7 космонавтов-участников программы “Аполлон”, 12 лауреатов Нобелевской премии и известные представители сферы искусства, которые проводят обсуждения в области микробиологии и биохимии, астрономии и нейрологии.

Фестиваль открыл автор и основной организатор его идеи, армянский астрофизик Гарик Исраелян, работающий в Институте астрофизики Канарских островов. С речью выступил Европейский комиссар по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моедас.

Президент Армении Армен Саркисян в своей приветственной речи назвал фестиваль фантастическим явлением, которое объединяет ученых и деятелей искусства. “Все думают, что это не место для нас - политических деятелей. Но я здесь по нескольким причинам. Первую из них назову мечтой, мечтой, потому что Гарик - мечтатель. Он мечтает об сумасшедших вещах и они становятся реальностью”, - отметил президент.

Говоря о другой составляющей STARMUS - влиянии искусства, в частности музыки, он отметил, что Берлинская стена, другие заграждения оказались слишком низкими, чтобы запретить музыку. “Думаю, что музыка оказала огромное влияние на изменение мира, Советского Союза, на превращение многих наций, в том числе и моей нации в независимую и свободную”.

Важную причину своего присутствия на фестивале он назвал “STARMUS и Армени”. “Я приглашаю на следующий, шестой STARMUS приехать в Армению. Будем рады видеть всех Вас в Армении -ученых, нобелевских лауреатов, космонавтов, музыкантов, артистов, политиков”, - подчеркнул президент, отметив, что Армения - одна из древнейших цивилизаций мира.

“Я буду очень рад показать Вам уникальные образовательные места, потому что Ваши темы -технологии, музыка, образование, приближают людей к науке”. Президент говорил также и о более чем 2800-летнем Ереване, о Мецаморской обсерватории урартского периода, говоря об этом он отметил: “Армяне 4500 лет назад смотрели на небо, фиксировали данные на камнях. Хочу показать Вам также и известную Бюраканскую обсерваторию. Армяне ценят науку и образование”, - сказал он.

Президент Армении представил новые президентские инициативы, одна из которых называется AT (Advanced tomorrow) и будет состоять из нескольких компонентов. Планируется, что эта инициатива будет иметь город науки и технологий, где будут представлены крупные международные организации, научно-исследовательские центры и университеты, будет создан также “Музей завтрашнего дня”, не музей науки и технологий прошлого, а Музей будущего.

Другая инициатива - новая президентская премия под названием “Большой взрыв”. Президент Саркисян отметил, что она ежегодно будет выдаваться за достижения в сферах инноваций, науки, технологий, образования, которые в 21-м веке окажут влияние большого взрыва. Президент пригласил основателей и членов STARMUS - известных музыкантов, ученых, астрономов уже в следующем году стать членами создаваемого совета для определения победителей.

На специальной церемонии в рамках Цюрихского фестиваля были объявлены имена людей, удостоившихся медали Стивена Хокинга 2019 года. Медаль имени всемирно известного британского физика-теоретика, присуждается тем, кто посредством искусства внес вклад в дело представления и распространения науки и научных открытий.