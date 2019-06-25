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Национальное собрание продолжает внеочередное заседание


Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания. Как сообщает «Арменпресс», парламент продолжит обсуждение пакета изменений в Налоговом кодексе.

Депутаты направят вопросы содокладчику пакета изменений, председателю постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкену Туняну. В Национальном собрании будут поставлены на голосование также и проекты законов, обсужденные в предыдущий день.




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