Задержанный в Тбилиси гражданин Армении Минас Минасян освобожден

Коллега защитника прав человека Армении Армана Татояна Нино Ломджария сообщила, что задержанный во время событий в Тбилиси гражданин Армении Минас Минасян освобожден. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса защитника прав человека Армении.

За все время лишения Минаса Минасяна свободы сотрудники аппарата защитника прав человека были в постоянной связи с его близкими родственниками, в том числе и с родителями.

Коллеги Грузии провели отдельное производство, посетили его и постоянно поддерживали связь с аппаратом защитника прав человека Армении.

Арман Татоян поблагодарил Нино Ломджарию за сотрудничество и последовательность, проявленную в деле гарантирования прав граждана Армении.