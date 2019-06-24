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Посол Армении встретился с членом парламента Нидерландов, спикером Партии зеленых по иностранным вопросам


Посол Армении Тигран Балаян 24 июня встретился с членом парламента Нидерландов, спикером Партии зеленых по иностранным вопросам Брамом ван Ойиком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол представил спикеру партии Зеленых происходящие в Армении масштабные реформы, политику правительства в области охраны природы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Арменией и Нидерландами, активизации экономических связей, организации культурных обменов.

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве на многосторонних парламентских площадках.




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