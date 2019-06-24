Посол Армении встретился с членом парламента Нидерландов, спикером Партии зеленых по иностранным вопросам
19:47, 24 Июнь, 2019
Посол Армении Тигран Балаян 24 июня встретился с членом парламента Нидерландов, спикером Партии зеленых по иностранным вопросам Брамом ван Ойиком.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол представил спикеру партии Зеленых происходящие в Армении масштабные реформы, политику правительства в области охраны природы.
В ходе встречи были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Арменией и Нидерландами, активизации экономических связей, организации культурных обменов.
Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве на многосторонних парламентских площадках.