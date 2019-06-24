Контрольная палата заметила проблемы в гражданской авиации: НС обсуждает годовое сообщение о деятельности палаты

Контрольная палата РА в ходе проверок в 2018 году имела подозрения по поводу явных признаков преступления, и по их части материалы по 5 отдельным направлениям были направлены в Генеральную прокуратуру. Как передает «Арменпресс», об этом сказал председатель Палаты Левон Йолян, представляя годовое сообщение о деятельности Контрольной палаты Армении за 2018 год.

“В ходе проверок появились подозрения, относящиеся к явным признакам преступления. И по их части материалы по 5 отдельным направлениям были направлены в Генеральную прокуратуру. Из материалов отдельных аудитов приведу несколько примечательных фактов о гражданской авиации. Ежегодно из госбюджета Управлению гражданской авиации выделяются соответствующие средства для осуществления учебно-тренировочных полетов студентов-пилотов через авиационно-ориентированное ЗАО. С этой целью компания “Авиаучебный центр”, начиная с 2013 года, выплатила арендную плату в размере 600 млн драмов за аренду соответствующего самолета. Между тем, самолет был импортирован частной компанией еще в 2013 году за 86. 2 миллиона драмов. Фактически получается, что выплаченная за эти годы плата в размере 600 млн драмов почти в 7 раз превышает стоимость самолета”, - отметил Йолян.

Он отметил, что в гражданской авиации была отмечена и другая проблема. В частности, в Армении самолеты регистрируются бесплатно, сертификат эксплуатанта и сертификат летной годности также предоставляются бесплатно. За рубежом эти действия осуществляются на ощутимой платной основе. По его словам, примечательно, что Управление гражданской авиации не имеет соответствующих контрольных механизмов, чтобы выяснить фактическую деятельность базированных за пределами Армении самолетов.

“При фактическом отсутствии контроля не контролируются также и налоговые обязательства. Например, мы сравнили компанию, базирующуюся в Южном Судане и Чаде с другой базирующейся в Армении компанией. В 2017 году, она имея в 13 раз больше самолетов, заплатила в 20 раз меньше налогов”, - отметил Йолян.

Говоря о работе палаты в целом за год, он отметил, что зафиксированы несоответствия на миллиарды драмов, есть многочисленные факты искажения, палата, в целом, представила 359 различных предложений.