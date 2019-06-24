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Третий факел Панармянских игр зажегся в Тигранакерте


Третий факел 7-х летних Панармянских игр зажжен в Ацахском Тигранакерте.

Как передает «Арменпресс», вместе с председателем Всемирного комитета Панармянских игр Ишханом Закаряном на торжественном мероприятии присутствовали президент Арцаха Бако Саакян, предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян и другие высокопоставленные гости. “Проведение подобного мероприятия в Арцахе имеет очень большое значение. Мы помним о славе прошлого и отмечаем достижения настоящего - арцахские победы. Это важное достижение для следующих поколений”, - сказал архиепископ Паргев Мартиросян.

Третий факел 7 х летних Панармянских игр зажег участник апрельской войны 2016 года, кавалер Боевого Креста, старший лейтенант Армии обороны Артур Агасян.

“Я это сделал с очень высоким чувством гордости и ответственности. Все это обязывает, имеет важное значение” - сказал Агасян.

Первый из факелов, символизирующих Республику Армения, Арцах и диаспору, зажегся у подножия Муса-Дага, второй - в Хор Вирапе, третий - в Арцахском Тигранакерте.

6 августа, в день открытия игр, в Степанакерте этими тремя факелами зажжется основной факел. 7 - е летние Панармянские игры состоятся с 5 по 17 августа в Арцахе и Республике Армения, девиз игр: “Единство со спортом”.




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