На Международном форуме “Crans Montana” президенту Армении вручат премию

На ежегодном заседании Международного форума “Crans Montana”, который пройдет с 26 по 29 июня в Швейцарии, запланирована церемония награждения, во время которой президент Армении Армен Саркисян будет награжден премией “PRIX DE LA FONDATION 2019”.

Как передает Арменпресс, согласно повестке форума, будут награждены также и президент Словении Боут Пахо и первая леди Гвинеи Джене Каба Конде.

Crans Montana Forum - влиятельная платформа, стимулирующая международное сотрудничество. На ежегодных мероприятиях форума ключевые игроки из более чем 100 стран в неформальной обстановке обсуждают социальные, экономические проблемы и важнейшие вопросы безопасности. Армен Саркисян в обсуждениях на тему “Современные вызовы мира, развития и стабильности и стимулирование эффективного сотрудничества, направленного на их преодоление” выступит в качестве главного докладчика.

Президент Армен Саркисян также примет участие и в открытии 30-й ежегодной сессии авторитетного Международного форума “Crans Montana”.