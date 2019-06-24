Виген Кочарян принял присягу на посту члена ВСС

Виген Кочарян, избранный Национальным собранием РА в члены Высшего Судебного Совета принял присягу и вступил на должность.

“Вступая на высокую должность члена Высшего судебного совета, перед народом Республики Армения клянусь исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией и Законами Республики Армения, обеспечивая верховенство права, гарантируя независимость судов и судей”, - зачитал текст присяги Кочарян. Затем Виген Кочарян подписал текст присяги.

Как передает «Арменпресс», церемония инаугурации состоялась на заседании НС 24 июня.

Кандидатуру Вигена Кочаряна выдвинула фракция “Мой шаг”.

Кочарян был избран на заседании НС 21 июня закрытым тайным голосованием, 114 голосами ”за”, 4 – “против”.