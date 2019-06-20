В Вашингтоне стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.