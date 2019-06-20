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В Вашингтоне стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана


В Вашингтоне стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.




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