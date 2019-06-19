Азиатские индексы - 19-06-19

ТОКИО, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.72% и составил 21333.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.74% и составил 1555.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.96% и составил 2917.80 пункта, а HANG SENG вырос на 2.56% и составил 28202.14 пункта.