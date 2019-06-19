Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Глава американской инвестиционной компании Blackstone Group миллиардер Стивен Шварцман пожертвовал Оксфорду 150 миллионов фунтов ($188 млн). Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.

Деньги получит новый институт, который займется изучением искусственного интеллекта и связанных с его разработкой этических и социальных проблем. Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана, передает Арменпресс.

В отличие от других крупных жертвователей Шварцман не является выпускником Оксфорда,отмечает Guardian. Миллиардер рассказал, что решил помочь университету по просьбе его вице-канцлера Луизы Ричардсоне, а также на волне воспоминаний от посещения Оксфорда в 1963 году.

В британском правительстве пожертвование Шварцамна назвали инвестицией в Великобританию, имеющей глобальное значение, отмечает ВВС.

Стивен Шварцман занимает сотую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Издание оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов. Ранее он делал крупные пожертвования разным университетам и другим образовательным учреждениям. В частности, он перечислил $100 млн Нью-Йоркской публичной библиотеке и $350 млн Массачусеттскому технологическому институту на изучение искусственного интеллекта.