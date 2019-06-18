Зограб Мнацаканян с рабочим визитом выедет в Вашингтон
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18 июня с рабочим визитом выедет в Вашингтон, где при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана.
Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в Вашингтоне глава МИД Армении встретится также и с группой высокопоставленных чиновников США.
Ранее МИД Армении сообщал, что очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана запланирована на 20 июня в Вашингтоне.
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