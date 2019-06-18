Ежегодное собрание Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” началось с минуты молчания.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания 18 июня президент Армении Армен Саркисян предложил присутствующим минутой молчания почтить память Шарля Азнавура.

В годовом собрании совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.