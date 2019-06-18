Цены на цветные металлы - 17-06-19

ЛОНДОН, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.93% и составила 1754.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 5790.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.27% и составила 1871.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.92% и составила 11845.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.32% и составила 18950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.38% и составила 2428.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.