Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range). Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике концерна.

Как подчеркивается в сообщении, самолет является последней эволюцией семейства А320neo. Благодаря новейшим технологиям он позволяет сократить расход топлива на кресло на 30 п. п. по сравнению с самолетами предыдущего поколения. При этом дальность полета нового лайнера на 15 п. п. больше, чем у прошлого самолета концерна A321LR.

В компании отметили, что "благодаря увеличенной дальности перелета авиакомпании могут эксплуатировать более дешевые узкофюзеляжные самолеты на более длинных и менее загруженных дистанциях, рейсы по которым в настоящее время выполняют широкофюзеляжные самолеты",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подчеркивает телеканал BFM, объявление Airbus является "плохой новостью" для американского Boeing, который пока еще не оправился после крушений двух Boeing 737 MAX. Поставки А321XLR могут начаться в 2023 году.