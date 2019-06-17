Мэр Арнувиля обжалует решение об отмене декларации о дружбе с арцахским городом Шехер

Мэр французского города Арнувиль Паскаль Доль заявил о своем намерении обжаловать решение французского суда отменить декларацию о дружбе между городами Арнувиль и Шехер в Арцахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт france-artsakh.

“Французская конституция гарантирует местным органам свободное управление и дает им многочисленные децентрализованные полномочия, в том числе и право на ведение международной деятельности, при условии, что эта деятельность будет уважать международные обязательства Франции. Декларация представляет собой заявление между двумя народами об установлении дружбы в области спорта, культуры, образования и других областях. Она никоим образом не нарушает полномочия исполнительной власти в сфере внешней политики страны”, - отметил мэр.

“Это проявление фанатизма, которое я затрудняюсь объяснить, но первоисточник которого является явно в дипломатических кругах”, - пояснил Паскаль Доль. По крайней мере, удивительно, что отмене подвергается простое заявление о дружбе и, в частности, когда оно сделано депутатом местного органа страны, которая считается лидером в области свободы слова. Хочу отметить, что подобный политический и судебно-правовой фанатизм действует только против Арцаха”, - заключил Паскаль Доль.