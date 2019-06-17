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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Исландии


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Исландия Гудни Йоханнесону в связи с национальным праздником страны.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян пожелал Гудни Йоханнесону крепкого здоровья и новых достижений, а дружественному народу Исландии - мира и прогресса.




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