Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Исландии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Исландия Гудни Йоханнесону в связи с национальным праздником страны.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян пожелал Гудни Йоханнесону крепкого здоровья и новых достижений, а дружественному народу Исландии - мира и прогресса.