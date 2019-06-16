Арарат Мирзоян надеется, что по вторично посланной  повестке Гагик  Царукян явится на допрос

Спикер НС РА Арарат Мирзоян надеется, что по вторично посланной повестке лидер парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян явится на допрос.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 июня сказал Арарат Мирзоян.

«Очень надеюсь, что господин Царукян, как и все граждане, которые получат повестки, явится в назначенное место в назначенное время, которые будут указаны в повестке. Все граждане равны перед законом», - сказал спикер НС РА.

12 июня лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян был вызван на допрос по делу поджога машины главы одного из предвыборных штабов кандидата в мэры Абовяна от партии «Гражданский договор» Григора Гуляна, но на допрос не явился.

15 июня глава парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян был вызван на допрос во второй раз.

8 июня 2019 года, около 04: 00, неизвестный с целью уничтожения чужого имущества поджёг дверь квартиры 46-летнего жителя Абовяна Ваана Сарибекяна и принадлежащий ему автомобиль марки Nissan Tida. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении. 46-летний житель был признан потерпевшим. Проведен осмотр места происшествия. Разработан следственный план и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и личности предполагаемого преступника.