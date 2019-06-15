Глава Китая предложил Эрдогану расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом

На встрече с президентом Турции РеджепомТайипомЭрдоганом в Душанбе президент Китая Си Цзиньпин предложил расширить сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Китая.

«Теперь стороны должны решительно поддерживать друг друга в вопросах, представляющих радикальный интерес, укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом», - сказал Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что придает большое значение турецко-китайским отношениям. Си Цзиньпин Китая выразил готовность работать с Эрдоганом, чтобы превратить двустороннюю дружбу во взаимное доверие.

Отметив, что Турция придает большое значение развитию отношений с Китаем, Эрдоганзаявил, что они готовы расширять сотрудничество в торгово-экономической и финансовой сферах, а также в области инфраструктуры.