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Гарник Бадалян посмертно награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о посмертном награждении посла Армении в Туркменистане Гарника Бадаляна медалью «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.




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