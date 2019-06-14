Гарник Бадалян посмертно награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о посмертном награждении посла Армении в Туркменистане Гарника Бадаляна медалью «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.