Гагик Царукян вызван на допрос

Председатель партии “Процветающая Армения” ГагикЦарукян вызван на допрос по делу о поджоге автомобиля кандидата в мэры Абовяна от партии “Гражданский договор” ГригораГуляна. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

“В связи с вызовом на допросГагикуЦарукянуотправлено уведомление”, - сказала Наира Арутюнян.

Арутюнян отметила, что по возбужденному уголовному делу пока нет подозреваемых.

8 июня 2019 года, около 04: 00, неизвестный с целью тайного уничтожения чужого имущества поджёг дверь квартиры 46-летнего ВаанаСарибекяна в городе Абовян и принадлежащий ему автомобиль марки “Ниссан Тида”. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении. 46-летний житель Абовяна был признан потерпевшим. Проведен осмотр места происшествия. Разработан следственный план и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидент и личности предполагаемого преступника. Следствиепродолжается.