В селе Араташен 60-летняя женщина и ее 70-летний брат стали жертвами убийства: задержан один человек

В Вагаршапатском следственном отделе Армавирского областного следственного управления Следственного комитета Республики Армения ведется следствие для выяснения обстоятельств убийства жены и её брата в селе Араташен, совершённого 63-летним мужчиной. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 63-летний мужчина задержан.

По предварительным данным, 11 июня 2019г., около 15:15, во дворе одного из домов села Араташен Армавирской области во время ссоры, возникшей вокруг бытовых вопросов, мужчина 1955 года рождения выстрелил из оружия калибра 5,6 мм типа “ТОЗ” в свою 60-летнюю жену, а затем отправился в дом 70-летнего брата женщины, проживающего в том же селе и выстрелил из того же оружия в направлении последнего.

В результате полученных огнестрельных ранений 60-летняя женщина и ее брат скончались.

По данному факту в Вагаршапатском следственном отделе Армавирского областного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 2 ст. 104 и ч. 1 ст. 235 УК РА. 63-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве двух человек.

Конфисковано оружие калибра 5,6 мм типа “Toz”, являющееся орудием преступления.

Были проведены неотложные следственные действия, в том числе обыск, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-следственная, судебно-баллистическая экспертизы тела, изъяты одежды потерпевших и 63 - летнего мужчины, совершившего предполагаемое преступление.

Предпринимаются необходимые следственные и процессуальные меры для обеспечения объективного, всестороннего и полного расследования всех обстоятельств инцидента, проверки указанных в показаниях обстоятельств.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.