Президент Армен Саркисян по случаю Дня России направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину
Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю Дня России направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.Об этомАрменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аpparata президента Армении.
Президент республики с удовлетворением констатировал, что стратегическое партнерство между Арменией и Россией и братские связи между нашими двумя народами еще более укрепились, что находит свое отражение как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках международных организаций и региональных союзов.
“Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем послужит прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами”, - говорится в послании президента Республики.
Президент Армен Саркисян пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России - мира, благоденствия и процветания.