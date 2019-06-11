Начался водозабор из озера Севан
Для оросительных целей начался водозабор из озера Севан Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, водозабор начался 9 июня, и по состоянию на 10 июня объем забранной воды из озера составил 1 млн 405 тысяч кубометров. По данным того же источника, 10 июня уровень озера Севан равнялся отметке того же дня прошлого года, находясь на высоте 1900 метров 80 сантиметров над уровнем моря. По туннельному водоканалу Арпа - Севан с апреля по 10 июня 2019 года в озеро Севан было доставлено 99 млн 827 тыс. кубометров воды.
Хосров Хлхатян
- 16:34 Во Франции задержали пять человек, готовивших атаки на мусульман и евреев
- 15:56 Спасатели остановили подачу воды
- 15:53 Суд по делу Ассанжа может занять годы, считает главный редактор WikiLeaks
- 15:51 Полицейские раскрыли мошенничество молодого человека, представлявшегося должностным лицом
- 15:41 СМИ: в Японии появятся специальные права для пожилых водителей
- 15:39 В Индии обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-32
- 15:31 В селе Алидзор от укуса змеи скончался 46-летний мужчина
- 15:30 Парламент Молдавии повторно призвал Демпартию разблокировать госучреждения
- 15:26 КС продлил срок рассмотрения заявления судьи по делу Кочаряна и других
- 15:25 Губернатор Котайка поздравил руководителей общин, избранных в результате выборов
- 15:08 В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов
- 15:02 По инициативе КГД проводится региональный семинар по упрощению торговли
- 15:00 Симфонический оркестр США впервые после Второй мировой войны выступит в Хиросиме
- 14:55 С 17 июня будут задействованы новые камеры видеонаблюдения
- 14:50 При получении дополнительного финансирования министерство планирует сделать медицинскую помощь бесплатной и для детей до 18 лет
- 14:49 Лавров осудил действия США против Ирана
- 14:38 Начался водозабор из озера Севан
- 14:35 Бюджет Скорой помощи увеличится на 1 млрд драмов: ожидается повышение зарплат
- 14:34 Армен Саркисян встретился с бывшим директором компаний “Électricité de France” и “Veolia” Генри Проглио
- 14:29 Показатели ликвидности и адекватности капитала в банках Армении остаются высокими
- 14:12 Власти Хайнаня упрощают процедуру регистрации электромобилей и гибридных авто
- 14:03 Пенсии в Армении вырастут к 2020 году: заместитель министра
- 13:59 СМИ: картина "Спаситель мира" хранится на яхте саудовского наследного принца
- 13:55 Прядь волос Бетховена выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне за $19 тыс.
- 13:53 Абэ в ходе визита в Иран проведет переговоры с Хаменеи и Роухани
- 13:45 Россия была, есть и останется рядом с Арменией: посол РФ
- 13:41 Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах
- 13:28 Россия высоко ценит действия Армении в рамках председательства в ЕАЭС: Путин посетит Армению
- 12:54 Водитель-нарушитель маршрутного такси номер 46 будет отстранен от работы
- 12:52 КГД напоминает: во избежание очередей, пересечение границы, по возможности, осуществлять через пропускные пункты Бавры и Гогавана
- 12:45 В Канаде разыграют крупнейший в истории страны джекпот
- 12:43 Крупнейший фестиваль анимационного кино открылся во Франции с участием шести фильмов из РФ
- 12:32 Amazon стал самым дорогим мировым брендом
- 12:31 Полицейские обнаружили разыскиваемого гражданина Индии
- 12:18 Жертвами наводнений в китайской провинции Гуандун стали семь человек
17:29, 05.06.2019
Просмотрели 3531 раз Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
12:11, 07.06.2019
Просмотрели 2063 раз Армения и Болгария придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству: состоялась встреча Никола Пашиняна и Румена Радева
19:33, 04.06.2019
Просмотрели 1919 раз Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Российскую Федерацию
14:30, 08.06.2019
Просмотрели 1845 раз На КПП Баграташен могут возникнуть трудности — КГД рекомендует в этом сезоне воспользоваться КПП Бавра и Гогаван
19:40, 04.06.2019
Просмотрели 1763 раз Мы готовы к любому развитию: Арцрун Ованнисян коснулся турецко-азербайджанских военных учений