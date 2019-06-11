Для оросительных целей начался водозабор из озера Севан Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, водозабор начался 9 июня, и по состоянию на 10 июня объем забранной воды из озера составил 1 млн 405 тысяч кубометров. По данным того же источника, 10 июня уровень озера Севан равнялся отметке того же дня прошлого года, находясь на высоте 1900 метров 80 сантиметров над уровнем моря. По туннельному водоканалу Арпа - Севан с апреля по 10 июня 2019 года в озеро Севан было доставлено 99 млн 827 тыс. кубометров воды.

Хосров Хлхатян