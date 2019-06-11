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Армен Саркисян встретился с бывшим директором компаний “Électricité de France” и “Veolia” Генри Проглио


Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с бывшим исполнительным директором французских компаний “Électricité de France” и “Veolia” Генри Проглио.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, он прибыл в Армению для участия в впервые организованном в нашей стране “Армянском саммите мыслей”.

Генри Проглио высоко оценил идею организации подобного международного саммита в Армении.

Собеседники коснулись также и энергетических возможностей Армении, говорили о вопросах охраны окружающей среды и безопасности продуктов питания.




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