Пенсии в Армении вырастут к 2020 году: заместитель министра

Жители Армении в 2020 году станут очевидцами повышения размеров пенсий. Государство планирует повысить минимальный размер пенсии и предпринять шаги для повышения средней пенсии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян.

“С нашей стороны соответствующее предложениеуже представлено. В рамках программы среднесрочных расходов правительства продолжительное повышение пенсий предусмотрено в качестве приоритета, и планируется периодическое повышение пенсий. И в 2020 году мы станем свидетелями повышения размеров пенсий”, - сказал замминистра.

Он отметил, что обсуждения в рамках бюджетного процесса покажут, в какой степени будет повышение.

На вопрос, будет ли повышение только для получающих минимальную пенсию или и для других, Саиян напомнил, что когда был представлен проект об установлении минимального размера пенсии, было отмечено, что эта политика должна носить продолжительный характер.

“"Планируется повысить минимальный размер пенсии и предпринять шаги для повышения размера средней пенсии”, - сказал Саиян.

Он подчеркнул, что для повышения пенсии на 10% необходимо будет около 30 млрд драмов, кроме того, фиксируется и рост числа пенсионеров.