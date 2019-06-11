Висенте Дель Боске в Ереване выступит с лекцией

Всемирно известный испанский специалист Висенте Дель Боске через неделю будет в Ереване. Как передает «Арменпресс», 18-го июня с 11: 30 до 16: 00 в техническом центре ФФА выступит всемирно известный тренер Висенте Дель Боске. Ему помогут его помощник Тони Гранде и тренер сборной Армении по физподготовке Хавьер Миньяно.

ФФА продолжает реализацию своих программ по повышению качества тренерского образования в Армении. В рамках этих программ в Ереван приедет бывший главный тренер сборной Испании и мадридского “Реала” Висенте Дель Боске, один из титулованных тренеров в истории мирового футбола. Под его руководством мадридский “Реал” по два раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а сборная Испании стала чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 г.