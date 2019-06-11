Мовсес Абелян назначен заместителем генерального секретаря ООН

Генеральный секретарь Антонио Гутерреш назначил Мовсеса Абеляна заместителем генерального секретаря ООН по вопросам управления Генеральной ассамблеи и конференциями. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт ООН, Мовсес Абелян заменит на этом посту Кэтрин Поллард, которая назначена заместителем генерального секретаря по вопросам политики и стратегии управления.

Мовсес Абелян в 2016 году был назначен заместителем помощника генерального секретаря ООН по вопросам управления Генеральной ассамблеей и конференциями. До вступления в эту должность он занимал должность директора отделения по вопросам Совета безопасности ООН.

Мовсес Абелян имеет 25-летний опыт деятельности в области сохранения мира, безопасности, урегулирования конфликтов, руководил рядом процессов в рамках Генассамблеи, Совета безопасности, программ и исполнительных советов фондов.

Мовсес Абелян также имеет большой опыт и в сфере управления, включая программы и планирование бюджета. Ранее занимал посты секретаря Комитета Генеральной ассамблеи по административным и бюджетным вопросам (5-й комитет) и Комитета по программам и координации.

В 1998 – 2003 гг. работал в Министерстве диаспоры РА, был постоянным представителем Армении в ООН, а до этого - заместителем постоянного представителя. До перехода на дипломатическую службу Мовсес Абелян преподавал в Ереванском государственном университете.

Мовсес Абелян получил образование в Армении, России и США. Женат, имеет двоих детей.