В резиденции президента Республики Армения состоялась церемония вручения Премии президента Республики Армения за 2018 год.

Президент Республики Армения Армен Саркисян и соучредитель фонда «Роберт Погосян и сыновья», филантроп из Диаспоры Жан Погосян вручили премии, присуждённые за значительный вклад в дело признания Геноцида армян, в развитие естественных наук, в сферы технических наук и информационных технологий, искусства, медицины, физики, литературы, классической музыки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, поздравляя участников, президент Армен Саркисян отметил:

«Эта сегодняшняя церемония – очередное свидетельство того, что труд, знания, служба, заслуги, преданность никогда не теряют своей ценности. Они всегда будут иметь должную оценку.

Дорогие участники и лауреаты,

Поздравляя вас с действительно заслуженными наградами, хочу отметить, что вы являетесь лучшими носителями государственности и её лучшими защитниками, каждый на своём месте, в своём труде, в своей службе.

Вы делаете своё дело с глубоким осознанием ответственности, не трубя об этом и не бравируя этим, а понимая, что главное – результат, осознавая необходимость сделанного вами и вашего труда для нашей общественности, то есть, для Родины.

Уважаемые друзья!

В разное время Родина всегда воспринималась одинаковым образом, как святыня, независимо от того, имели мы государственность, или нет.

Сегодня, когда государственность в качестве республики имеем уже более 100 лет, мы создаём ещё одну страницу нашей истории. И я преисполнен надежды, что это будет страница о нашей постоянной роли, страница о нашей идентичности и самобытности, страница о наших экономических и культурных достижениях, страница об общеармянских и общенациональных общих победах. Эта страница пишется каждый миг, каждый час, пишется в реальной жизни, реальными делами.

Каждый гражданин Армении, каждый армянин в Армении, Арцахе или в Диаспоре имеет своё индивидуальное понимание государственности. Однако это понимание должно иметь одну цель: видеть Родину – Армению и Арцах, вместе, крепкими и едиными, сильными и развитыми, защищёнными и руководствующимися законом.

Я благодарен всем вам и в вашем лице всем тем, кто понимает защиту государства и государственности, благоустройство страны, зажигая хотя бы одну свечу во имя Родины, которые предпочитают укрепить здание государства хотя бы одним камнем.

Вновь поздравляю всех вас, и хочу выразить свою глубокую благодарность фонду Погосян, лично господам Альберту и Жану Погосянам, а также Всеармянскому фонду «Айастан» и членам конкурсных комиссий.

Желаю всем вам здоровья, успехов, оптимизма и благополучия».

Сопредседатель фонда Погосян Жан Погосян, прежде всего, поздравил Президента Армена Саркисяна с организацией и проведением в Армении «Armenian Summit of Minds». «Саммит был организован на международном уровне, прошли очень интересные и высококачественные обсуждения, - сказал он. – Я получил на саммите много ценных знаний, от ликвидации препятствий до построения мостов. Что происходит в мире? Что делать и как делать? Если мы будем знать ответы на эти вопросы, решим все проблемы мира.

Мы помогаем и поощряем проведение подобных мероприятий, в которых принимают участие авторитетные эксперты со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы встретиться, обсудить, познакомиться друг с другом. Они ещё больше способствуют благоустройству Армении и строительству лучшего мира. Надеемся, что это только первый в ряду дальнейших, следующих “Summit of Minds”».

Говоря о премии Президента Республики Армения, Жан Погосян подчеркнул, что она уже носит традиционный характер. «Спасибо, господин Президент, за Ваше содействие, за то, что даёте возможность, чтобы в Армении эта важная инициатива продолжалась. Мы вместе постараемся сделать эту премию ещё более важной и международной», - сказал Жан Погосян.