Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах


10 июня президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, по которому Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах согласно собственному заявлению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации