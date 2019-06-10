Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах
10 июня президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, по которому Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах согласно собственному заявлению.
Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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