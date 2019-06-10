10 июня президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, по которому Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах согласно собственному заявлению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.