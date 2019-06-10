Армен Саркисян президенту Португалии по случаю национального праздника страны направил поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Республики Португалия Марселу Ребелу де Соузе по случаю национального праздника этой страны - Дня Португалии.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что армяно-португальские дружественные отношения будут способствовать расширению двусторонних связей в сферах инноваций, предпринимательства, культуры и науки.

Президент республики пожелал Марселу Ребелу де Соузе всего наилучшего, а народу Португалии - дальнейшего процветания.